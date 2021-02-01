HDP'li Gergerlioğlu: Boğaziçi'nde en az 100 öğrenci gözaltına alındı

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasına karşı öğrencilerin düzenlediği protestolar sürüyor. Öğrencilerin yanına gelen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu burada yaptığı açıklamada "Polis yoğun bir şekilde müdahale etti ve öğrenciler gözaltına alındı. 100'den fazla gözaltı olduğunu gördük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Melih Bulu'yu rektör atamasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından başlatılan protestolar sürüyor. Gazete Duvar'ın haberine göre bugün saat 17:00'de yapılan eylem öncesinde polis üniversitenin Güney Kampüs kapısının önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Boğaziçi öğrencilerinin sosyal medyada oluşturdukları "Boğaziçi Direnişi" adlı hesaptan paylaşılan bir videoda polisin protesto öncesinde çatılara keskin nişancılar yerleştirdiği görüldü. Videoyla paylaşılan mesajda "Güney Kapı'nın karşısındaki binaların çatısında keskin nişancılar bekliyor!" denildi.

Güney Kapı'nın karşısındaki binaların çatısında keskin nişancılar bekliyor! #BundanSonrasıBizde pic.twitter.com/8nedv19qbe — Boğaziçi Direnişi (@budirenisi) February 1, 2021

​HDP'li Gergerlioğlu: En az 100 öğrenci gözaltında

Öğrencilere destek için alanda bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, en az 100 öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu. Gergerlioğlu, ''Kabe görüntüsünü fırsat bilerek iktidar gençleri baskı altına almaya çalışıyor. Biz herhangi bir kutsalın aşağılanmasını kabul edemeyiz. Ancak bunu fırsat bilen anlayışı da kabul edemeyiz'' açıklamasını yaptı.

Gergerlioğlu: Boğaziçi Güney Kapısı her yer polis neden? Üniversitede bilim yapılmasın kayyım rektör istediği gibi işler yapsın diye. https://t.co/Q3H8DsQqcW — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) February 1, 2021

​Polisten öğrencilere: 'Aşağı bak'

Polisin, Boğaziçi Üniversitesi önüne yürüyen öğrencilere "Aşağı bak, toplu gezmek yok!" diyerek müdahale etmesine sosyal medyada tepki gösterildi. Birçok kullanıcı, #AşağıBakmayacağız etiketiyle paylaşımlar yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde polislerin öğrencilere müdahalesi böyle görüntülendi: 'Terbiyesizler, aşağı bak' — ABC Gazetesi (@abcgazete) February 1, 2021

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