Boğaziçi Rektörü Bulu'nun yardımcısı ve danışmanı belli oldu

Protestoların sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Melih Bulu'nun yardımcılığını yapacak isim belli oldu. Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun bu görevi üstleneceği öğrenildi.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olmasına karşı protestolar devam ederken, Bulu'nun yardımcılığını ve danışmanlığını üstlenecek isimler belli oldu.

DW Türkçe'nin haberine göre Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun Rektör Yardımcısı, Uluslararası Ticaret Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aygören'in de Rektör Danışmanı olarak görevlendirildiği bildirildi. Aygören'in Deva Partisi üyesi olduğu belirtiliyor.

Yeni Rektör Melih Bulu'nun tepkilerden ötürü yardımcı bulamadığı iddiaları gündeme gelmişti.