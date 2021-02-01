Babacan'dan çağrı: Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri derhal salın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına verilen tepkiye ve öğrencilerin tutuklanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Babacan, "Yeter artık, inadınızdan vazgeçin. Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri derhal salın, üniversitelerde de seçimi esas alın" ifadelerini kullandı.

Babacan, "Gençleri rahat bırakın. Duruşumuz budur" mesajını verdi.

Yeter artık, inadınızdan vazgeçin. Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri derhal salın, üniversitelerde de seçimi esas alın.



Gençleri rahat bırakın. Duruşumuz budur. — Ali Babacan (@alibabacan) February 1, 2021

​Daha önce Bulu'nun danışmanlığını yapacak olan isim Uluslararası Ticaret Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aygören olarak açıklanmış, Aygören'in DEVA Partisi üyesi olduğu belirtilmişti.