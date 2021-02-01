İmamoğlu: Boğaziçi’ndeki durumu yetkili makamlarla görüştüm, diyaloğun sağlanmasını talep ettim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez. Eşit, özgür, onları yere baktırmayan, fırsat eşitliği olan bir ülke sağlamalıyız. Boğaziçi’ndeki durumu yetkili makamlarla görüştüm. Dialoğun sağlanmasını talep ettim, girişimlerim sürecek. #AsağıBakmayacağız"
Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez. Eşit, özgür, onları yere baktırmayan, fırsat eşitliği olan bir ülke sağlamalıyız. Boğaziçi’ndeki durumu yetkili makamlarla görüştüm. Dialoğun sağlanmasını talep ettim, girişimlerim sürecek. #AsağıBakmayacağız— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 1, 2021
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