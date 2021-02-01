İmamoğlu: Boğaziçi’ndeki durumu yetkili makamlarla görüştüm, diyaloğun sağlanmasını talep ettim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez. Eşit, özgür, onları yere baktırmayan, fırsat eşitliği olan bir ülke sağlamalıyız. Boğaziçi’ndeki durumu yetkili makamlarla görüştüm. Dialoğun sağlanmasını talep ettim, girişimlerim sürecek. #AsağıBakmayacağız"

Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez. Eşit, özgür, onları yere baktırmayan, fırsat eşitliği olan bir ülke sağlamalıyız. Boğaziçi’ndeki durumu yetkili makamlarla görüştüm. Dialoğun sağlanmasını talep ettim, girişimlerim sürecek. #AsağıBakmayacağız — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 1, 2021

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