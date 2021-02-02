KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AK Parti'nin oyunun yüzde 40’ı aşmasını mümkün görmüyorum

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, sağdaki yeni ittifak tartışmalarını, CHP'deki istifaları ve gündemdeki gelişmeleri T24 yayınında Murat Sabuncu'ya yorumladı.

2023 seçimlerinde 4 milyonu ilk kez olmak üzere 30 yaşın altında 20 milyon gencin oy kullanacağını belirten Ağırdır, “Hikayeyi gençler değiştirecek. 20 milyon gencin 10 milyonu anketlerde hâlâ kararsızım veya oy kullanmayacağım diyor. Ama biliyoruz ki bu gençlerin ülke hayalleri, beklentileri veya öfkeleri de bu siyasi gündemle şekillenmiyor. Aksine, siyasetin yaptıkları onların beklentileri önünde bir set oluşturuyor” dedi.

'Balinanın kuyruğu kalktı'



AK Parti iktidarı döneminde Türkiye’nin daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir refah, yükseliş yakaladığını ancak şimdi aksine hızlı bir yoksullaşma süreci yaşadığını dile getiren Ağırdır, toplumun ekonomik sorunlarla boğuştuğunu belirterek, “2000’lerden önce zaten bilmediği, refah seviyesi hep belli bir seviyede kalmış bir toplum şimdi hep geriye gidiyor. Dolayısıyla aynı toplumsal psikolojiden konuşmuyoruz. Ve iktidar kanadı kendi değiştirdiği sosyolojinin ve psikolojinin üreteceği sonucun farkında değil. Bu anketlere bugün yansımayabilir ama balinanın kuyruğu kalktı. Ne tarafa vuracağı belli değil ama vurursa da sert vuracağı açık. Toplum bu travmatik süreci tamamladığında geldiği yer, birçok aktörün bir daha ayağa kalkamayacak biçimde düşmesine yol açabilir” diye konuştu.

'AK Parti'nin oyunun 40’ı aşmasını mümkün görmüyorum'

Cumhur İttifak’ında genişleme arayışlarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e ziyaretini değerlendiren Ağırdır, bunun iktidarın bir siyasi mühendislik hesabı olduğunu söyledi. İktidarın, kutuplaşma ve kimliklere sıkışma üzerine kurulu bir denge üzerinden siyaset yaptığını hatırlatan Ağırdır, Cumhurbaşkanlığı sisteminde yarım puanın bile yaratacağı değişimlere dikkat çekerek “O yüzden Oğuzhan Asiltürk’e de gidiyor. Sonuçta 670 bin oy. Genel seçimler üzerinden bakarsak yüzde 1,3 yapıyor. Ama birinci unsur şu ki; partiler, bugün bulunduğu pozisyondan dönüp iktidarla el sıkıştım dese bile seçmenlerinin iktidar blokuna geçmeyeceğini bilmesi lazım. O insanlar neye oy verdiklerini bilerek veriyorlar. Liderler de bunu biliyor” ifadelerini kullandı.

“AK Parti’nin oyunun yüzde 40’ı aşan bir yere ulaşmasını bugün itibariyle mümkün görmüyorum” diyen Ağırdır, Cumhur İttifakı, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyunun farklı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bütün handikaplara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranına yaklaşan bir siyasi lider olmadığını ifade eden Ağırdır, “Ama yine de bugün iktidar ‘ya sorun yok her halükarda ben iktidarımı sürdürüyorum' deme rahatlığına sahip değil. Muhalefetin de ‘iktidarın hatalarından dolayı seçmen nasıl olsa bana geliyor’ bekleyişi ile seçimi kazanması söz konusu değil” dedi.

Ağırdır, muhalefetin seçmenin vazgeçişlerine değil, kime, nasıl bağlanacağına odaklanması gerektiğini vurguladı.