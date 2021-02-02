İletişim Başkanı Altun'dan 'Ne yapsalar beyhude' paylaşımı

İletişim Başkanı Altun, "Biz reform dedikçe, daha fazla demokrasi dedikçe, yeni anayasa dedikçe, büyüme dedikçe, refahın tabana yayılması dedikçe onlar sokakları karıştırmaya çalışıyor, darbe çığırtkanlığı yapıyorlar" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yargı reformu ve yeni anayasa tartışmalarına ilişkin muhalefete tepki gösterdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz reform dedikçe, daha fazla demokrasi dedikçe, yeni anayasa dedikçe, büyüme dedikçe, refahın tabana yayılması dedikçe onlar sokakları karıştırmaya çalışıyor, darbe çığırtkanlığı yapıyorlar. Milletimiz müsterih olsun. Ne yapsalar beyhude! Devletimiz hem güçlü, hem de adildir!" ifadelerini kullandı.

Biz reform dedikçe, daha fazla demokrasi dedikçe, yeni anayasa dedikçe, büyüme dedikçe, refahın tabana yayılması dedikçe onlar sokakları karıştırmaya çalışıyor, darbe çığırtkanlığı yapıyorlar.

Milletimiz müsterih olsun.

Ne yapsalar beyhude!

DEVLETİMİZ HEM GÜÇLÜ, HEM DE ADİLDİR! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 1, 2021

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