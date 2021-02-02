Elektrikli araçlarda ÖTV artışı Resmi Gazete'de

Elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranları 3 ile 4 kat artırıldı.

Elektrikli otomobillerin özel tüketim vergilerinde değişikliği öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, motor gücü 85 kilowatt olan elektrikli araçlarla ÖTV oranı yüzde 3'ten yüzde 10'a, motor gücü 85 kilowatt ile 120 kilowatt arasındaki elektrikli araçlarla ÖTV oranı yüzde 7'den 25'e, motor gücü 120 kilowatı geçen elektrikli araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 15'den yüzde 60'a yükseltildi.