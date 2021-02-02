İletişim Başkanı Altun'dan Boğaziçi paylaşımı: Üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması ve öğrencilerin tutuklanması sonrasında başlayan tartışmalara ilişkin yorumda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, rektörlüğün LGBT Çalışmaları Kulübü'ne ilişkin kararına yer veren Altun, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Rektörlük Ablukası' suçunu işleyenleri harekete geçiren şey, aşağıdaki karardır. Görüleceği üzere kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur. Olay bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Rektörlük Ablukası" suçunu işleyenleri harekete geçiren şey, aşağıdaki karardır.



Görüleceği üzere kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur.



Olay bundan ibarettir. pic.twitter.com/a9v4sqb0Di — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 1, 2021

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