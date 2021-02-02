Nevşehir’de ayakları bağlanmış 9 köpek ölü bulundu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde çöplük alanda ayaklarından birbirine bağlı 9 sokak köpeği ölü olarak bulundu.

Ürgüp ilçesi Sofular Köyü girişindeki çöplük alanda ayakları birbirine bağlı 9 sokak köpeğini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ayakları bağlanan köpeklerin öldüğünü belirledi.

Ekipler, olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Zehirlenerek öldürüldükleri öne sürülen köpekler ise İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gömüldü.

Yaşanan vahşete hayvanseverler tepki gösterdi.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Sevinç Dörtkol, "Köyde yaşayan vatandaşların bize ulaşması üzerine olay yerine geldik. Burada maalesef acı manzara ile karşılaştık. Köpekler ayakları bağlanmış ve zehirlenmişler. Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Konunun takipçisi olacağız” dedi.