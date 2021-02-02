Başkentte şüpheliler kundakladıkları iş yerinin sahibini telefonla görüntülü arayıp yangını izletmiş

Alınan bilgiye göre, Demetevler Mahallesi 404. Cadde'de yapı malzemelerinin satıldığı, ofis olarak da kullanılan iş yeri ateşe verildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

Şüphelilerin iş yeri sahibini telefonla görüntülü arayarak yangını izlettiği öğrenildi.

Bölgede inceleme yapan polis ekiplerinin zanlıların yakalanması için çalışması sürüyor.