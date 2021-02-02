Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıklıyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması düzeliyor.
Selçuk, "Köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz" dedi.
Selçuk'un açıklamaları şöyle:
- 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik.
- 1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak.
- 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. 1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek.
- Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir.
- Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak.
Ayrıntılar geliyor.
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