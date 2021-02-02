Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıklıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin, "Köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz" dedi.