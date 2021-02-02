EGM’den Boğaziçi açıklaması: Polis ‘Aşağı bak’ değil, ‘Aşağıdan’ dedi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı protestolar dün de sürmüştü.

Yol TV, polisin öğrenciye "Aşağı bak, toplu gezmek yok" diyerek gözaltı işlemi yaptığı yönünde video yayınlamıştı. Twitter’da da ‘Aşağı Bakmayacağız’ etiketine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil binlerce kişi destek vermişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bugün resmi Twitter hesabında olayın farklı açıdan çekilen bir videosunu yayınlayarak, polisin öğrenciye "Aşağı bak" demediğini kaydetti.

EGM’nin açıklamasında, "Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor" dendi.

Yalan’dan bir Slogan...



Aşağı bak ❌ YALAN

Aşağıdan 👉 DOĞRU



Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor 🦠



Bu mücadele milletimiz için

Türk polisi

Daima hazır pic.twitter.com/zQIQnVO2AR — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 2, 2021

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