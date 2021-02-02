Ahmet Hakan: Bülent Arınç’ın aldığı tepkinin nedeni 'AİHM kararı uygulansın' demesi değildi

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Çiçek'in "AİHM kararı uygulansın" açıklanmasının Arınç'ınkinin aksine tepki çekmediğine işaret eden Ahmet Hakan, "Yahu hâlâ fark etmediniz mi? Bülent Arınç’ın aldığı tepkinin nedeni 'AİHM kararı uygulansın' demesi değildi. Peki ya neydi? Mesela 'Kürtlerin yaşadığı travmaları Demirtaş’tan öğrendim' demesiydi" diye yazdı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek’in "AİHM kararı uygulansın" açıklaması sonrası tepki almadığını belirterek, Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa sürecine göndermede bulundu.

"Bülent Arınç’ın aldığı tepkinin nedeni ‘AİHM kararı uygulansın’ demesi değildi" görüşünü savunan Hakan "Cemil Çiçek ile Bülent Arınç farkı" başlıklı yazısında, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bülent Arınç, 'AİHM kararı uygulanmalı' demiş. Çok tepki almış. Cemil Çiçek de... 'AİHM kararı uygulanmalı' demiş. Hiç tepki almamış. Yahu hâlâ fark etmediniz mi? Bülent Arınç’ın aldığı tepkinin nedeni 'AİHM kararı uygulansın' demesi değildi. Peki ya neydi? Mesela 'Kürtlerin yaşadığı travmaları Demirtaş’tan öğrendim' demesiydi. Mesela Kobani olaylarından tek kelimeyle bile bahsetmemesiydi."

Hakan, "Mesela 'Batı’da HDP gibi bir parti olabilir mi?' konusuna hiç girmemesiydi. Mesela Demirtaş’ın yazdığı bir kitabın promosyonunu yapmasıydı. Mesela kötü çağrışımları olan 'Cübbeyi giyesim geldi' cümlesini kullanmasıydı. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan adına konuşuyor gibi yapmasıydı" ifadesini kullandı.