Bakan Selçuk: 10'u solunum sistemi ilacı olmak üzere toplam 87 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10'u solunum sistemi ilacı olmak üzere toplam 87 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu.