Twitter'dan Soylu'nun paylaşımına 'nefret söylemi' uyarısı

Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki etkinliklerle ilgili bir paylaşımında LGBTİ bireylere yönelik "nefret söylemi" içerdiği gerekçesiyle uyarı notu ekledi.
Twitter’ın eklediği notta şu ifadeler yer alıyor: "Bu Tweet, nefret içeren davranış hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi."
Soylu, 30 Ocak tarihli paylaşımında, "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" ifadelerini kullanmıştı.
Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 29, 2021
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