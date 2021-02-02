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    Prof. Dr. Şükrü Ersoy

    Prof. Ersoy: Yalova-Silivri arası mutlaka kırılacak, tsunami tehlikesi de var

    © İHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102021043713724-prof-ersoy-yalova-silivri-arasi-mutlaka-kirilacak-tsunami-tehlikesi-de-var/

    Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depreme karşı uyarılarda bulunarak "Yalova-Silivri arası mutlaka kırılacak. Denizin içinde olacak ve tsunami tehlikesi de var. Bunlara hazırlanmamız gerekiyor. Bu korkutmak falan değil. Korkacak zamanımız yok. Çalışmalıyız" dedi.

    Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında İzmir ve Kayseri-Gemerek depremlerini değerlendirdi.

    Hürriyet gazetesinin aktardığına göre burada Uğur Önver'in sorularını yanıtlayan Ersoy, "Ege Denizi aynı zamanda bir deprem denizi. Çok sayıda ada olması, Ege kıyılarının girintili çıkıntılı olmasının nedeni bu depremler. Bu deprem yeni bir deprem. Sisam Adası yakınlarındaki deprem ve tsunami ile ilgisi yok" dedi.

    "Midilli adası var, İzmir’in kuzey batısında, onun kuzeyinde midilli fayı var. Bu fayın meydana getirdiği depremler bunlar. İki tane 5.1 var. Bunların ikisi de ayrı depremler. Deprem fırtınası içinde bir başkası da meydana gelebilirdi. Midilli fayı 7 büyüklüğünde deprem meydana getirebilirdi. Sönümlenme devam ediyor. Her an deprem meydana gelebilir. Onun için izlemedeyiz" ifadesini kullanan Ersoy, şöyle devam etti:

    • "Midilli fayının kapasitesi 5.1 değil. Daha büyük depremler olabilir. Tarihsel dönemler içinde buralarda ciddi depremler var. Midilli depremleri önemli ve süreç devam ediyor. İzmir için 1 değil 100 deprem bekliyoruz. Her tarafında fay var. Her yerde deprem oluşturabilecek fay var.
    • Biz İstanbul’da bekliyoruz. Ama burada çeşitli sürprizler olabilir. Türkiye karası içinde biz henüz depremler yaşamadık. Sisam adasında deprem yaşadık. Kendi depremlerimiz de olacak. Bunlara hazır olmalıyız.
    • Modern binalar yıkıldı. 8-10 katlı. Uzak depremlerin periyotları sizin bina katınızla uyuşursa rezonansa girer yıkılır. Nedeni, yapı altındaki zeminin durumu. İzmir’in bir depremi olmadı. İzmir'in depremi yok henüz. İzmir kıyı kesimlerindeki kesimler gevşek, depremin geçip gidemeyeceği takılacağı zeminler var. Bunlara uygun zeminler yapılması gerekiyor. Betonarme yapılarla iş bitmiyor."

    'Türkiye kıyıları tsunami açısından da deprem açısından da tehlikeli'

    Etütlerin yapılması gerektiğini belirten Ersoy, bunun İstanbul için de geçerli olduğunu belirterek "Ne zaman deprem olacak" şeklindeki sorulardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

    "Sadece yapı değil, zemin de. 'Bina öldürür' diyorlar. Zemin de öldürür. Dere yatakları içindeki yapılar çok etkilenir. İzmir körfezi kapalı bir yer. Tsunami olursa maazallah. Tsunami uzmanıyım ben aynı zamanda" diye konuşan Ersoy, şunları kaydetti:

    • "Bayraklı’daki de kesinlikle tsunami. Çok ciddi bir tsunami. Kapalı yerlerde nasıl yükseldiğine şahit olduk. Bizim seyretmememiz gerekiyor. Deniz çekildiğinde seyretmemeliyiz. Ağustos ayında olsaydı o vefat sayısı 1 değil çok daha fazla olurdu. Tsunami farkındalığını da artırmamız gerekiyor.  
    • (Ne yapmalıyız?) Karanın içine koşmalı ve yükseğe çıkmalısınız. Ardından 1 değil 7 dalga gelecek. İlki değil ama 2., 3. dalga çok kuvvetli. Dükkanların tamamen suyla kaplandığına şahit olduk. Geldiğinde kaçma şansınız olmayabilir. Türkiye kıyıları tsunami açısından da deprem açısından da tehlikeli. Tsunamiden kurtulma şansınız var. 
    • Yapılar depremde en güvenli yerlerdir. Girersiniz evinize. Hissetmek farklı, etkilenmek farklı bir şeydir. Etkilenmek hasar görmeye eş değerdir.   Dikkat ettiyseniz hiç beklemediğimiz yerlerde deprem meydana geldi. Kayseri-Gemerek’teki deprem de öyle. Bize Türkiye’nin yüzde 100’ü deprem bölgesi mesajı veriyor. Herkesin hazırlıklı olması gerekiyor."
    © Fotoğraf : Hürriyet
    Bir yıl içinde 30 bin deprem olduğunu, yıllık değerlerin yüzde 30 arttığını vurgulayan Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte depremin insanların moralini bozduğunu söyledi.

    "Koyu kırmızı yerler bizim kader çizgimiz. Her yerde deprem oldu, tek bir yerde olmadı" diyen Ersoy, sözlerini "Burada. Kırılmayan yer kırılmaya adaydır. Yalova-Silivri arası mutlaka kırılacak. Denizin içinde olacak ve tsunami tehlikesi de var. Bunlara hazırlanmamız gerekiyor. Bu korkutmak falan değil. Korkacak zamanımız yok. Çalışmalıyız. Çalışarak hazırlanmalıyız" diye noktaladı.

    Etiketler:
    İzmir, İstanbul, Deprem, Uyarı, fay hattı, Silivri, Yalova, Şükrü Ersoy
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