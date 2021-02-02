Fatih Altaylı'dan Boğaziçi tepkisi: Melih Bulu isimli 'atama rektör' bu işten kazançlı çıkmaz

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını protesto eden öğrencilere yönelik polis müdahalesini eleştirdi. Altaylı, 'atama rektör' diye seslendiği Prof. Dr. Melih Bulu'nun bu işten kazançlı çıkamayacağını belirterek "Bu üniversiteye yıllar sonra polis sokan adam olarak günü geldiğinde bir kenara atılır" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu rektör olarak ataması sonrası başlayan protestoları değerlendirdi.

Üniversitenin öğretim üyesinden öğrencisine kadar tam bir fikir birliği içinde 'atama rektöre' karşı koyduğunu belirten Altaylı, Bulu'nun atanma yoluyla gelen ilk rektör olmadığını ama daha önceki rektöre karşı böyle bir tepkinin meydana gelmediğini söyledi.

Altaylı, üniversitedeki tepkilerin yöntem kadar liyakate de yönelik olduğunu belirterek Prof. Bulu'nun siyasi bir kişilik olduğunu, Boğaziçi'nin kendi geleneksel öğretim üyesi kriterlerini karşılamadığını ifade etti.

"Benim gördüğüm kadarı ile tepkiler atamadan çok kimin atandığına ilişkindi. 'Dünyanın başka ülkelerinde de saygın pek çok üniversite rektörünü atama yoluyla getiriyor' diyenler vardı" diye yazan Altaylı, "Doğru, saygın, başarılı pek çok üniversitede rektörler atama yoluyla geliyor ama onları atayanlar siyasetçiler değil, o üniversitelerin kurulları ya da mütevellileri oluyordu" bilgisini verdi. Altaylı, şöyle devam etti:

"Sonuçta tepkiler dinmedi. Atamayı yapanlar ısrar etti. Bulu da koltuğa oturma hevesinden vazgeçmedi. Dün gece öğrencilere sert bir müdahale gerçekleşti. Bu arada Bulu da öğretim üyeleri arasındaki dayanışmayı kıran iki kişi bulup, günler sonra yardımcısını ve danışmanını atadı. İlginçtir onlardan biri de, aynen Bulu gibi siyasi bir kişilik, DEVA Partisi kurucusu çıktı.

'Bu üniversiteye yıllar sonra polis sokan adam olarak günü geldiğinde bir kenara atılır'

Sonunda zorla olsa Bulu o koltukta oturur. Öğrenciler polis gücü ile ezilir. Medya gücü ile haksız hale getirilir. En zorlu dönemlerde bile kendi içindeki, öğrenciler arasındaki fikir barışını bozmamış üniversite Türkiye’nin geri kalanına benzetilir. Ama Melih Bulu isimli 'atama rektör' bu işten kazançlı çıkmaz.

ile haksız hale getirilir. En zorlu dönemlerde bile kendi içindeki, öğrenciler arasındaki fikir barışını bozmamış üniversite Türkiye’nin geri kalanına benzetilir. Ama Melih Bulu isimli 'atama rektör' bu işten kazançlı çıkmaz. Üniversitenin tarihine bu lekeyle geçer. 'Bu üniversiteyi ilk yüze sokacağım' diye geldiği kampüse, 'Bu üniversiteye yıllar sonra polis sokan adam' olarak günü geldiğinde bir kenara atılır."

Altaylı, yazısını noktalarken Prof. Bulu'ya "İlk yüze sokamazsın" diye bir bahis teklifinde bulunduğunu ve hâlâ yanıt alamadığını aktardı.