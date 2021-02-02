Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler, '159' dövizleriyle rektörlüğe sırtlarını döndü

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı protestoları bugün de sürdü. Akademisyenler, dün 159 öğrencinin gözaltına alınmasına atıfla '159' yazılı dövizlerle rektörlüğe sırtlarını döndü.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu rektör olarak ataması sonrası başlayan protestolar bugün de devam etti.

Akademisyenler, dün protestolar sırasında 159 öğrencinin gözaltına alınmasını, ellerinde tuttukları "159" yazılı dövizlerle protesto etti. Dövizleri rektörlük binası önüne bırakan akademisyenler, 'Öğrencime dokunma', 'Öğrencilerimiz serbest bırakılsın' sloganları attı. Akademisyenler, Bulu'ya yönelik istifa çağrılarını yineledi.

158 yıllık Boğaziçi Üniversitesi’nde, 159 öğrenci polis şiddetiyle gözaltına alındı. Eylemleri sırasında hocalarımız, ellerinde “159” yazan dövizleri “Melih Bulu istifa!” sloganlarıyla rektörlük binasına bırakmak istedi.#AşağıBakmayacağız#BundanSonrasıBizde pic.twitter.com/xShw8uvSM9 — Boğaziçi Dayanışması (@boundayanisma) February 2, 2021

Bu sabah İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, gözaltına alınan 159 öğrenciden 98'inin serbest bırakıldığı duyuruldu.