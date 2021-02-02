Şarkıcı Safiye Soyman: Ablamı istemeye geldiler, beni alıp gittiler

Şarkıcı Safiye Soyman, katıldığı bir televizyon programında İlk evliliğini 13 yaşında bir akrabasıyla yaptığını açıkladı. Gelen akrabalarının ablasını istemek için geldiklerini daha sonra ablasının nişanlı olduğunu öğrenince kendisini istediklerini anlatan Soyman, evlenebilmesi için de yaşını mahkeme kararıyla büyüttüklerini söyledi.

59 yaşındaki şarkıcı Safiye Soyman, önceki gün UçanKuş TV’de yayınlanan 'Lerzan’la Çok Mutlu' programına konuk oldu.

İlk evliliğini 13 yaşında bir akrabasıyla yaptığını dile getiren Safiye Soyman, gelen akrabalarının ablasını istemek için geldiklerini daha sonra ablasının nişanlı olduğunu öğrenince kendisini istediklerini dile getirdi.

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Yaşından dolayı evlenemediğini söyleyen Soyman, "Evleneyim diye mahkeme kararı ile yaşımı büyüttüler" dedi.

Safiye Soyman çocuk yaşta yaptığı bu evliliğinden 2 çocuk sahibi olmuş ve yıllar sonra eşinden boşanmıştı.

Safiye Soyman kimdir?

Şarkıcı Safiye Soyman, 1961 yılında Bolu'da Akpınar Mahallesi'nde bir gecekonduda doğdu.

Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kalmıştır.