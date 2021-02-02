İYİ Parti Gençlik Kolları 3. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kuruluş yıldönümü kutlamasında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener "Sayın Erdoğan'a tavsiyem bir defacık Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlasın ve gençlerin mentorluğunu bir görsün" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla, İYİ Parti Gençlik Kolları. 3. kuruluş yıldönümünü kutladı. 3. yaş pastasıyla başlayan kuruluş yıldönümü kutlamasında, Meral Akşener bir konuşma yaptı. Akşener, partinin kuruluş sürecindeki zorlukları hatırlattığı ve Gençlik Kolları’nın bu zorlukları daha fazla yaşadığına dikkat çekerek başladığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gençler konusunda tavsiyede bulunarak, “Sayın Erdoğan’ın tecrübesiyle gençleri mentorluk etme gibi bir görevi var ayrı ama kendisine tavsiyem bir defacık Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlasın ve gençlerin mentorluğunu bir görsün” dedi.

Akşener: Erdoğan'a tavsiyem bir defacık Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlasın ve gençlerin mentorluğunu bir görsün https://t.co/SGUsNeBaKp pic.twitter.com/Z9NaNuY04W — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 2, 2021

‘Biz büyüklerin görevi gençlerin önündeki dikenleri ayıklamaktır’

Akşener, konuşmasında şunları söyledi:

“Yeni kurulmuş bir parti, sıfırdan başlıyor, ona destek olmak, o yolda yürümek, ona kademelerinde destek olmak, diğer eski partilere göre şartları, kuralları oluşmuş, kurumları oluşmuş siyasi partilere göre daha farklı şansları elde edebileceğinizi düşünebilirsiniz. Memleketinize, ülkenize siyasi hizmet açısından böyle bir yolculuğu isteyebilirsiniz. Ama yaşlı başlı insanlar size söylediler; yapamazsınız, ailelerinize söylediler çocuğunuz iş bulamaz kazanamaz, özel sektörde dahi iş bulamaz denildi. Ben o günleri çok acıyla yaşamış bir insanım. Dolayısıyla o korkutulmaya, hak etmediğiniz o tutuma dayanamayanlar oldu. Bunu saygıyla karşılıyorum. Biz büyüklerin görevi hangi siyasi görüşe olursa olsun hangi hayat felsefesinde yaşıyor olursa olsun o gençlerin önündeki çakıl taşlarını, dikenleri ayıklamaktır. Çünkü bundan 20 yıl sonra aynı fikirleri muhafaza edip etmeyeceğinizi bilemeyiz. Hayat, o yolculuk, birebir yaşadığınız tecrübeler çok başka.

‘Size saygı duymak zorundayız, sizden öğrenecek çok şeyimiz var’