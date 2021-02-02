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    Meral Akşener

    Akşener: Erdoğan'a tavsiyem bir defacık Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlasın ve gençlerin mentorluğunu bir görsün

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102021043714737-aksener-erdogana-tavsiyem-bir-defacik-cumhurbaskani-oldugunu-hatirlasin-ve-genclerin-mentorlugunu/

    İYİ Parti Gençlik Kolları 3. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kuruluş yıldönümü kutlamasında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener "Sayın Erdoğan'a tavsiyem bir defacık Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlasın ve gençlerin mentorluğunu bir görsün" dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla, İYİ Parti Gençlik Kolları. 3. kuruluş yıldönümünü kutladı. 3. yaş pastasıyla başlayan kuruluş yıldönümü kutlamasında, Meral Akşener bir konuşma yaptı. Akşener, partinin kuruluş sürecindeki zorlukları hatırlattığı ve Gençlik Kolları’nın bu zorlukları daha fazla yaşadığına dikkat çekerek başladığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gençler konusunda tavsiyede bulunarak, “Sayın Erdoğan’ın tecrübesiyle gençleri mentorluk etme gibi bir görevi var ayrı ama kendisine tavsiyem bir defacık Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlasın ve gençlerin mentorluğunu bir görsün” dedi.

    ‘Biz büyüklerin görevi gençlerin önündeki dikenleri ayıklamaktır’

    Akşener, konuşmasında şunları söyledi:

    • “Yeni kurulmuş bir parti, sıfırdan başlıyor, ona destek olmak, o yolda yürümek, ona kademelerinde destek olmak, diğer eski partilere göre şartları, kuralları oluşmuş, kurumları oluşmuş siyasi partilere göre daha farklı şansları elde edebileceğinizi düşünebilirsiniz. Memleketinize, ülkenize siyasi hizmet açısından böyle bir yolculuğu isteyebilirsiniz. Ama yaşlı başlı insanlar size söylediler; yapamazsınız, ailelerinize söylediler çocuğunuz iş bulamaz kazanamaz, özel sektörde dahi iş bulamaz denildi. Ben o günleri çok acıyla yaşamış bir insanım. Dolayısıyla o korkutulmaya, hak etmediğiniz o tutuma dayanamayanlar oldu. Bunu saygıyla karşılıyorum. Biz büyüklerin görevi hangi siyasi görüşe olursa olsun hangi hayat felsefesinde yaşıyor olursa olsun o gençlerin önündeki çakıl taşlarını, dikenleri ayıklamaktır. Çünkü bundan 20 yıl sonra aynı fikirleri muhafaza edip etmeyeceğinizi bilemeyiz. Hayat, o yolculuk, birebir yaşadığınız tecrübeler çok başka.
    ‘Size saygı duymak zorundayız, sizden öğrenecek çok şeyimiz var’
    • Biz size saygı duymak zorundayız, görüşlerinize saygı duymak, dünyaya bakışınıza saygı duymak zorundayız ama en büyük görevimiz, yürüdüğünüz yoldaki dikenleri, çakıl taşlarını temizlemektir. Bir başka önemli görev biz büyüklere düşen şudur; mentorluk diye sizin bildiğiniz bir kavram var. Ben bugün iddia ediyorum biz yaştakilerin, önce sayın Erdoğan’a tavsiyem budur, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olmayı bir defacık başararak, siz gençlerin kendi partisinin gençleri olsun razıyız tersine mentorluklarını bir görsün bakalım. Sayın Erdoğan’ın tecrübesiyle gençleri mentorluk etme gibi bir görevi var ayrı ama kendisine tavsiyem bir defacık Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlasın ve o gençlerin mentorluğunu bir görsün.
    • ‘Z kuşağı z kuşağı, gençler gençler’ diyerek Türkiye’de herkes uzman oldu ama kimse gözünüzün içine bakıp bu genç ne yer ne içer ne düşünür neyle karşılaşır demiyor. Bunu öğrenmenin yolu tersine mentorluktur. Sizden öğrenecek çok şeyimiz var. Geri dönüp baktığım zaman bizim yaş grupları arasında iş bulma konusundaki rekabet daha kolaydı. Şimdi hangi meslek dalını seçerseniz seçin rekabet feci, dünyada feci ülkemizde liyakat olmadığı için, liyakate değer verilmediği için, kayırmacılık olduğu için iki kere feci.
    • Sizden öğrenmeye hazırız, ben bunu yapıyorum. Soru soruyorum anlatıyorlar, onlar bana soru sormuyorlar. 16 yaşındaki bir lise öğrencisinin ruhunun yaşlandığını gördüm bana sorduğu sorulardan. 29 yaşında çalışan bir iş kadınının gelecek beş yılına dair başarma imkanının olduğuna inanıyor ama Türkiye’de o başarıyı kayırmacılık dolayısıyla yakalayamayacağına inandığını gördüm. Bizim gibilerin bu konuda gerçekten çok çalışması dikkat etmesi gerektiğine kanaat ettim. Nice yıllara Allah sayınızı artırsın ve birliğimizi beraberliğimizi bozmasın, devamını getirsin. Bir dahaki toplantımızda içinizden çeşitli farklı makamlarda arkadaşlarınızı görmeyi Allah bana nasip etsin. Çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız.”
    Etiketler:
    yıl dönümü, genç, Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti, Meral Akşener
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