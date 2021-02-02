Sarıgül'den 'CHP'yi bölüyor' eleştirilerine yanıt: Olmayan bir şeyin neyini böleceksiniz?

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'yi böldüğüne ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Sarıgül, "Olan bir şey bölünür. Olmayan bir şeyin neyini böleceksiniz ki?" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kendisi ve partisi hakkında merak edilen konulara ilişkin olarak Euronews'ten Dilek Gül'ün sorularını yanıtladı.

Sarıgül, Gül'ün 2019 yerel seçimlerini hatırlatarak yönelttiği "Seçmen sizin oyları böldüğünüze dair yorumlar yaptı. Şimdi Türkiye Değişim Partisi girişiminiz ile aynı şeyi yaptığınızı düşünenler var. CHP’yi bölüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Olan bir şey bölünür. Olmayan bir şeyin neyini böleceksiniz ki? Türkiye’de beş kişiden bir tanesi CHP’ye oy veriyor. Biz beşin beşine talibiz, beşin birine değil.

Biz Ankara’ya kimsenin sofrasına oturmaya değil, büyük bir demokrasi sofrası kurmaya gidiyoruz. Oyları bölmeye değil, aksine bütünleştirmeye ve ev sahibi olmaya gidiyoruz. Biz Ankara’ya iktidarın mührünü almaya gidiyoruz. Biz milyonlara hitap ediyoruz. Ne kıyı ne de bölge partisi olacağız, bütün milletimizi bir sevgi etrafında buluşturacağız."

❝CHP'yi bölmüyoruz, olmayan bir şeyi nasıl böleceksiniz? Türkiye'de 5 kişiden birisi CHP'ye oy veriyor. Biz, 5'in beşine de talibiz❞



Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı @M_Sarigul euronews'in sorularını yanıtladı



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✍️@dlkgul — euronews Türkçe (@euronews_tr) February 1, 2021

'Benim önüme beton duvar da çekseniz aşar geçeriz, taşar geçeriz'

Sarıgül, seçim olması durumunda herhangi bir ittifak içerisinde yer alıp almayacaklarına dair soruya da "Biz hiçbir bloku asla kabul etmiyoruz. Ben Fırat’ın çıktığı yerden geliyorum. Benim önüme beton duvar da çekseniz aşar geçeriz, taşar geçeriz" yanıtını verdi.

"Birinci turda ittifak diyen partiler kendi oylarını gizleyenler. Kendi gerçek oylarının görünmesini istemeyenler. Bakın Fransa’da Macron çıktı geldi tek başına iktidar oldu. Öyle bir çalışma yapacağız ve belki ilk turda TDP’nin çıkaracağı aday rekor yapacak" görüşünü dile getiren Sarıgül, şöyle konuştu: