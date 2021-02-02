İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama: Gözaltına alınan 159 kişiden 102'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değil

Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltınan alınan 159 kişiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada gözaltına alınan 159 kişiden 102'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 kişinin ise üniversite düzeyinde eğitim görmediği belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu rektör olarak atamasına karşı düzenlenen protestolarla ilgili İstanbul Valiliği'nden yeni bir açıklama geldi.

Protestolar sırasında gözaltına alınan 159 kişiye ilişkin açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği, Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir."