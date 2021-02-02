Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 90 hibeli 'Nohut Tohumu' dağıtımına başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilere yüzde 90 hibeli 'Nohut Tohumu' dağıtımına başlayacaklarını açıkladı. Belediye, 'Nohut Tohumu' desteği için çiftçi başvurularını 3-5 Şubat tarihleri arasında alacak. Başkan Mansur Yavaş, "Yerli üreticimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız arasında köprü oluyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, patates ve soğan üreticilerinden aldıkları mahsulleri ihtiyaç sahibi yurttaşlara dağıtacaklarını söyledi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Yavaş, "Yerli üreticimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız arasında köprü oluyoruz" dedi.

Pandemi nedeniyle yaşanan mağduriyetleri önlemek adına yerli üreticimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşımız arasında köprü oluyoruz.



Patates ve soğan üreticilerimizden aldığımız mahsulleri ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize dağıtacağız. pic.twitter.com/YqLZr1WEoA — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 1, 2021

​'2 bin yerli üreticiye 800 ton nohut tohumu desteği'

Birgün'ün aktardığı habere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kırmızı mercimek tohumu desteğinden sonra şimdi de Başkentli çiftçilere yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u ise katkı payı olmak üzere nohut tohumu desteği sağlayacak.

Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde çiftçilere 8 Şubat’tan itibaren ilk kez 'Kırmızı Mercimek Tohumu' dağıtımı gerçekleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, 'Nohut Tohumu' desteği için çiftçi başvurularını 3-5 Şubat tarihleri arasında alacak ve 25 ilçede yaklaşık 2 bin yerli üreticiye toplam 800 ton 'Nohut Tohumu' desteğinde bulunacak.

Kırsal kalkınma ile yerli üretim ve üreticiye destek olarak çiftçilerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz.



🌾 03.02.2021 - 05.02.2021 tarihleri arasında;



Toplam 25 ilçemizde yerli üreticilere yüzde 90 hibeli "Nohut Tohumu" dağıtımına başlıyoruz. pic.twitter.com/naLvb19qlU — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) February 1, 2021

​Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, başvurular tamamlandıktan sonra mart ayı içerisinde çiftçilere nohut tohumu dağıtımına başlayacak.