Kavala: Anlaşılan siyasi olarak seçilmiş bazı davalar yargı reformundan etkilenmeyecek

İş adamı Osman Kavala, 5 Şubat’ta görülecek duruşması öncesinde avukatları aracılığıyla bir mesaj gönderdi. Kavala, dayanaksız bir şekilde cezaevinde tutulduğunu vurgulayarak, “Anlaşılan siyasi olarak seçilmiş bazı davalar yargı reformu ile getirilmesi beklenen düzenlemelerden etkilenmeyecek” dedi.

3 yılı aşkın süredir cezaevinde tutuklu bulunan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 5 Şubat’ta görülecek duruşması öncesinde avukatları aracılığıyla kamuoyuna mesaj gönderdi.

“AİHM’nin tutukluluğumla ilgili ihlal kararı kesinleştikten sonra aynı soruşturma dosyasından casusluk suçlaması icat edildi” diyen Kavala, sadece bu suçlamadan 1 yıla yakın süredir hiçbir dayanak olmadan cezaevinde tutulduğunu vurguladı.

İstinaf mahkemesinin Gezi davası ile ilgili beraat kararını bozması ve birbirleriyle alakasız davaların birleştirilmesi yönündeki kararının, casusluk suçlamasıyla tutukluluğunu devam ettirmeye yarayan bir köprü gibi kullanıldığını dile getiren Kavala, gündemdeki 'yargı reformu' tartışmalarına göndermede bulunarak şunları söyledi: