MİT ve TSK'dan Kandil'e ortak operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 10 PKK'lının öldürüldüğü bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, Kandil bölgesinde 10 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi.

​Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" ifadesine yer verildi.