Erdoğan: Türkiye, dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri oldu

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bu ülkede yaşayan istisnasız herkesin trafik güvenliği hususundaki çalışmalara destek vermesi şarttır. Bundan 18 yıl önce, hükümete girdiğimizde açıkladığımız acil eylem planında 'Bütün yollarımız duble olacak' dediğimizde birileri bunu dalga konusu yapmıştı. Hiçbirine kulak asmadık, hızla planlarımızı yapıp çalışmaya başladık.

- Göreve geldiğimizde sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Ülkemize biz bugüne kadar 22 bin kilometre daha bölünmüş yol kazandırarak bu rakamı 28 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Otoyollarımızın uzunluğunu da 2 katına çıkardık.

- Trafik denetleme ekiplerimiz personel ve araç sayısı bakımından yetersizdi. Tüm bu alanlarda da yaptığımız yatırımlarla ülkemize çağ atlattık. Yeni kanunlar, kurallar getirdik. "Bütün bunlara ne gerek var?" diyenler de oldu. Ama biz trafikle ilgili hiçbir meseleyi ertelemedik.

- 2010 yılında BM Genel Kurulu'nda küresel yol güvenliğinin iyileştirilmesi kararı alındı. 2011-2020 arasında trafik kazası kaynaklı ölümlerin yüzde 50 azaltılması hedeflendi. Yaya öncelikli trafik düzenine geçtik. Maket trafik araçları, hız koridoru, trafik ekiplerinin görünürlüğünün artırılması, drift atanlara, makas atanlara yüksek ceza getirilmesi gibi yenilikler bu plan kapsamında gerçekleşti.

- Otoyol ağımızda geçtiğimiz yıl kazalar yüzde 25, can kayıplarımız yüzde 33 azaldı. Genel olarak baktığımızda ülkemizde 100 bin nüfus başına düşen can kaybı, 2019'da yüzde 56 azalışla 5.9'a geriledi. Böylece dünyadaki trafik kazası kaynaklı can kaybında hedefi tutturan iki ülkeden biri olduk.

