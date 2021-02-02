Erdoğan: Türkiye, trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 2010 yılında trafik güvenliğiyle ilgili alınan kararı hatırlatarak "Türkiye, dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı'na katıldı.

Türkiye'de yaşayan istisnasız herkesin trafik güvenliği konusundaki çalışmalara destek vermesinin şart olduğunu belirten Erdoğan, "Bundan 18 yıl önce, hükümete girdiğimizde açıkladığımız acil eylem planında 'Bütün yollarımız duble olacak' dediğimizde birileri bunu dalga konusu yapmıştı. Hiçbirine kulak asmadık, hızla planlarımızı yapıp çalışmaya başladık" dedi.

Erdoğan, göreve geldiklerinde sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol olduğunu vurgulayarak "Ülkemize biz bugüne kadar 22 bin kilometre daha bölünmüş yol kazandırarak bu rakamı 28 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Otoyollarımızın uzunluğunu da 2 katına çıkardık" diye konuştu.

Trafik denetleme ekiplerinin personel ve araç sayısı bakımından yetersiz olduğunu ifade eden Erdoğan, "Tüm bu alanlarda da yaptığımız yatırımlarla ülkemize çağ atlattık. Yeni kanunlar, kurallar getirdik. 'Bütün bunlara ne gerek var?' diyenler de oldu. Ama biz trafikle ilgili hiçbir meseleyi ertelemedik" dedi.

Erdoğan, 2010 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda küresel yol güvenliğinin iyileştirilmesi kararının alındığını hatırlatarak, burada 2011-2020 arasında trafik kazası kaynaklı ölümlerin yüzde 50 azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bu konuda yaptıkları çalışmaları sıralayan Erdoğan, "Yaya öncelikli trafik düzenine geçtik. Maket trafik araçları, hız koridoru, trafik ekiplerinin görünürlüğünün artırılması, drift atanlara, makas atanlara yüksek ceza getirilmesi gibi yenilikler bu plan kapsamında gerçekleşti" dedi. Erdoğan, bu konudaki sözlerini şöyle noktaladı:

"Otoyol ağımızda geçtiğimiz yıl kazalar yüzde 25, can kayıplarımız yüzde 33 azaldı. Genel olarak baktığımızda ülkemizde 100 bin nüfus başına düşen can kaybı, 2019'da yüzde 56 azalışla 5.9'a geriledi. Böylece dünyadaki trafik kazası kaynaklı can kaybının yüzde 50 azaltılması hedefini tutturan iki ülkeden biri olduk."

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı"nda konuşuyor https://t.co/fc7GkiwXez — AA Canlı (@AACanli) February 2, 2021

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