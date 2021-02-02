İzmir Valisi Köşger: Menderes ilçesinde 1 can kaybı var

İzmir'de başlayan sağanak yağış kenti adeta felç etti. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Belediye ve itfaiye ekipleri, su tahliye ihbarlarına yetişemeyince vatandaşlar kendi imkanlarını seferber etti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menderes ilçesinde bir kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘Kent şu anda afet yaşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın’ uyarısı yapıldı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise Foça’nın 30 yıldır bu yoğunlukta bir yağmur görmediğini, deniz sularının yükselmiş olmasının da etkisiyle yağmur ve sel sularının akış hızının düştüğünü söyledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kamu çalışanlarının tam gün izinli sayılacağını açıklamıştı. Öte yandan Köşger, İzmir'e sadece 8 saatte bir aylık yağışın düştüğünü ifade etmişti.

Köşger ilerleyen saatlerde TRT’ye yaptığı açıklamada, "Menderes ilçemiz Yeniköy'de bir vatandaşımızın cesedi bulundu. Henüz kimliği doğrulanmadı" dedi.