İletişim Başkanı Altun: Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir, kurtarılmış bölge değildir

Tablo da duruşumuz da net.

Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir.

Kurtarılmış bölge değildir.

Bir üniversitenin 3 başarı kriteri vardır.

Araştırma, eğitim ve topluma hizmet.

Bunun için gereken kaynağı sağlamaya devam edecek, huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız. https://t.co/NOCFbeeMCG