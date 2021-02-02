İletişim Başkanı Altun: Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir, kurtarılmış bölge değildir

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili açıklamada bulundu.
"Boğaziçi Üniversitesi'nde 1 Şubat'taki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 108 şüpheliden yalnızca 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu belirlendi" haberini alıntılayan Altun, şu ifadeleri kullandı:
"Tablo da duruşumuz da net. Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir. Bir üniversitenin 3 başarı kriteri vardır. Araştırma, eğitim ve topluma hizmet. Bunun için gereken kaynağı sağlamaya devam edecek, huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız."
Tablo da duruşumuz da net.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 2, 2021
Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir.
Kurtarılmış bölge değildir.
Bir üniversitenin 3 başarı kriteri vardır.
Araştırma, eğitim ve topluma hizmet.
Bunun için gereken kaynağı sağlamaya devam edecek, huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız. https://t.co/NOCFbeeMCG
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