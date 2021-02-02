MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye’nin yeni bir anayasayı tartışma vakti gelmiştir" açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

"Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir" diyen Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkan ifadeler şöyle: