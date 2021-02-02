Ankara'da öğrencilerin Boğaziçililere destek için düzenlediği eyleme polis müdahalesi

Ankara'da öğrencilerin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestosuna destek vermek için düzenlediği eyleme polis müdahale etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu rektör olarak atamasına karşı protestolar sürerken, Ankara'da düzenlenen destek eylemine polis müdahale etti.

Sosyal medyada müdahaleye ilişkin paylaşılan videolarda öğrencilerin bir kısmının yerde sürüklendiği görüldü. Bu sırada Kızılay Meydanı'nda trafiğin durduğu belirtilirken, arbede sırasında gözaltına alınan 69 kişi polis merkezine götürüldü.

Kızılay'da Boğaziçi Direnişi'ne destek için toplanan öğrencilere henüz eylem başlamadan polis saldırdı. Gözaltılar var. #AsağıyaBakmayacağız pic.twitter.com/u3lA3dQJjU — ODTÜ Savunulmalıdır (@OdtuSavunulmali) February 2, 2021

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