Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Antalya'da 31 yaşındaki Melek İpek'in eşi Ramazan İpek'i öldürmesine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker imzasını taşıyan iddianamede, Melek İpek'in 'eşi kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapsi istendi.

Savcı, olayın meşru müdafaa olmadığını, sanığın tahrik indiriminden yararlanması gerektiğini belirtti.

Eşinin kendisini dövdüğünü ve işkence yaptığını ifade eden Melek İpek, kendini savunurken tüfeğin kazayla ateş aldığını söylemişti.