Kayıp dalak için soruşturma başlatıldı

Yalova'da ‘dalak büyümesi’ teşhisi konularak ameliyat edilen Ahmet Kıral'ın dalağı, hastalık sebebinin belirlenmesi için İstanbul'daki bir hastaneye gönderildiği sırada kayboldu. Dalağın, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen kargo yerine 'standart kargo' ibaresiyle gönderilerek kaybolması üzerine, Yalova İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Ahmet Kıral’ın tedavi gördüğü özel sağlık kuruluşunda ameliyatla alınan dalağının patolojiye test için gönderildikten sonra kaybolması üzerine basında çıkan haberler, Yalova İl Sağlık Müdürlüğü’nü harekete geçirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, “Ahmet Kral’ın avukatı Yakup Taşçı'nın 29 Ocak 2021 tarihinde yaptığı suç duyurusu ile çıkan haberler üzerine konu öğrenildi. Aynı gün söz konusu özel hastaneden, hastaya ait tüm dosyaların onaylı örnekleri istendi. Müdürlük tarafından gerekli idari inceleme başlatıldı. Konunun üzerinde hassasiyetle duruluyor” ifadelerine yer verildi.

Nasıl kayboldu?

Yalova'da, Ahmet Kıral, karın ağrısı şikayetiyle Çiftlikköy ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu. Gerekli muayeneleri yapılan Kıral'a, ‘dalak büyümesi’ teşhisi konularak ameliyat olması gerektiği söylendi.

Bunun üzerine, geçen yıl 10 Kasım'da ameliyat olan Kıral'ın dalağı tamamen alınarak, hastalığın sebebinin belirlenmesi için İstanbul'a patoloji servisine gönderildi. Kıral'a ameliyattan 2 gün sonra taburcu edilirken, test sonuçlarının 15 gün içerisinde çıkacağı bildirildi.