Manisa'da ölen gençlerle ilgili toplu intihar şüphesi

Manisa Ahmetli'de Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında yan yana cansız bedenleri bulunan gençlerden üçünün, cep telefonu kamerasıyla görüntü çektikleri öğrenildi.

Boynunun kırılması sonucu ölen Ümit Zangal'ın bulunmadığı görüntüde, başlarından pompalı tüfekle vurulan Muharrem Zengin, Neşet Dalgın ve Serkan Zangal yer alıyor.

'Biz gidiyoruz, öbür tarafta görüşürüz'

Gençlerden Neşet Dalgın, görüntüde Mert isimli bir kişiye hitaben "Biz gidiyoruz. Seni seviyoruz kanka, kusura bakma, yapacaklarımız vardı. Biz seni yarı yolda bıraktık. Yapamadık birader" diyor.

Bu sırada görüntüye giren Muharrem Zengin de "Öbür tarafta görüşürüz" diye konuşuyor.

Pazar akşamı ilçeye bağlı Kestelli Mahallesi'nde tarlasından dönen bir çiftçinin ihbarıyla Akçeşme mevkiinde 4 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olay yerinde bulunan başta av tüfeği olmak üzere bütün delilleri topladı.

Olay yerinde park halindeki otomobil, olayda kullanıldığı düşünülen Muharrem Zengin'in babasına ait av tüfeği ve cesetlerin üzerinden parmak izleri alan ekipler, parmak izleriyle gençlerin cep telefonlarını ve bir gece önce Kestelli Mahallesi'nde kaldıkları evdeki delilleri, incelenmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderdi.

Öte yandan Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığında tanıkların ve hayatını kaybeden gençlerin yakınlarının ifade alma işlemleri sürüyor. İlçe Jandarma Komutanlığına çağrılan gençlerin yakınlarından, ölen gençlerin kendi el yazılarının olduğu defterler de istendi.

Olayın başından bu yana yaklaşık 25 kişinin tanık olarak ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Ahmetli'de tarlasından dönen bir çiftçi yol kenarında bir aracın yanında 4 ceset görünce durumu jandarmaya bildirmiş, olay yerinde yapılan incelemede cesetlerin Serkan (23) ve Ümit Zangal (20) ile Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'a (24) ait olduğu belirlenmiş, bu kişilerden 3'ünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, Ümit Zangal'da ise ateşli silah ya da kesici delici alet yarası olmadığı tespit edilmişti. Olay yerindeki tüfeğin ise Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu belirlenmişti.