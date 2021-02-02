Kadıköy'de gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan Melih Bulu'yu protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin protestolarına destek için Kadıköy'de gerçekleştirilecek eyleme polis biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.

​Gruptan çok sayıda insan biber gazından etkilenirken, polis ekipleri eylemi dağıtmaya çalışıyor.

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için toplanan gruba polis müdahalesi https://t.co/DwdcksVnn3 pic.twitter.com/db9imiCk6R — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 2, 2021

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