Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin protestolarına destek için Kadıköy'de gerçekleştirilecek eyleme polis biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.
Polis plastik mermi ve biber gazıyla saldırmaya devam ediyor.#BoğaziçiAblukada#AsagiBakmayacagiz pic.twitter.com/LnUCK7TO8y— FKF (@fikirkulupleri) February 2, 2021
Gruptan çok sayıda insan biber gazından etkilenirken, polis ekipleri eylemi dağıtmaya çalışıyor.
Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için toplanan gruba polis müdahalesi https://t.co/DwdcksVnn3 pic.twitter.com/db9imiCk6R— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 2, 2021
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