Bu defa Şişli'de: 'Simitçi' İbrahim'in 80. intihar girişimi

Şişli'de bir binanın çatısına çıkıp intihar giriminde bulunan kişi polislerin 2 saatlik ikna çabalarının ardından aşağı indi. Kendisine verilen para karşılığında eylemini sonlandıran İbrahim A.'nın 80. defa intihar girişiminde bulunduğu belirlendi.

Olay, saat 14.00 sıralarında yaşandı. Şişli Etfal Sokakta bulunan bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan İbrahim A. çevrede korku ve paniğe neden oldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ara ara tehlikeli şekilde çatıdan sarkan İbrahim A. olay yerine gelen ekiplere zor anlar yaşattı.

Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık olan biteni cep telefonları ile görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı.

İbrahim A.'nin kendisine simitçi süsü vererek, sürekli bayat simit sepeti ile dolaşıp yardım topladığı belirtildi.

İbrahim A., polisin 2 saatlik ikna çabasının ardından, kendisine para verilince intihar girişiminden vazgeçti. İfadesi için polis merkezine götürülen İbrahim A.'nın İstanbul'un çeşitli semtlerinde intihar girişiminde bulunup her seferinde para aldıktan sonra eylemini sonlandırdığı ve bu şekilde 80 defa eylem yaptığı öğrenildi.

Kendisine verilen para karşılığında eylemini sonlandıran İbrahim A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.