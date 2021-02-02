Twitter paylaşımına 'nefret söylemi' uyarısı gelen Soylu: Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım

Twitter, Bakan Soylu'nun bugün ki "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır" şeklindeki paylaşımına platformun kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 'nefret söylemi' uyarısı getirdi.

Bunun üzerine Bakan Soylu, Twitter'ın sansür uyguladığını belirterek, takipçilerini Telegram'a davet etti. Soylu, "Twitt*r s*nsür uyg*luy*r Telegr*m* gel*r mis*niz" ifadelerini kullandı.

Soylu, Telegram'dan paylaştığı videoda ise "Twitter'ın yasaklama politikasını gördünüz değil mi? Bizim kutsalımıza, Kâbe'mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiren Twitter, LBGT sapkınlığının kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz, çocuklarımıza bu oyuna gelmemeleriniz tembihle söylediğimiz tweete, sansür getirdi. Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım" ifadelerini kullandı.