Soylu: Boğaziçi'nde gözaltına alınan 180 öğrencinin 101 tanesi okulla alakalı değil, 79 tanesi terör örgütü üyesi

İçişleri Bakanı Soylu, Boğaziçi Üniversitesindeki gözaltılar ile ilgili ''Gözaltına alınanlardan 79'u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Bakan Soylu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Konuşmalardan önce çıkanlar şöyle:

'Cemil Bayık, 3 gün önce HDP'ye talimat verdi'

-Cemil Bayık 3 gün önce HDP'ye talimat verdi. Bunu İçişleri Bakanı olarak ben biliyorum. DEAŞ'ın neye hizmet verdiğini biliyor musunuz? Bunu ben biliyorum. Gezi olayları dahil olmak üzere bu kadar kaynak nereden geldi? Kavala'nın oluşturduğu bir sistemle her şey ortada. Terör örgütlerini bir tarafa bırakıp bilgi kirliliğini vatandaşa söylemezsek olur mu? Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gözaltılardan çoğu terör örgütü DHKP-C, TKP/ML mensubu. Bunu vatandaşa kim söyleyecek?

Boğaziçi'ndeki gözaltılar

-Burası bir üniversite. Bir önceki seçimde üniversite rektörünü öğrenci mi seçti? Hayır. Adaylardan biri seçildi. Türkiye'nin en çok akademik yayın üreten en başarılı üniversiteler hangileri? "Kayyım rektör" tabiri faşist bir yaklaşım. Siyasi bir yaklaşım. Üniversitenin kendi içini kapsayacak bir yaklaşım değil. Burada maalesef marjinal ideolojik çok uçlarda olan merkeze çekmişler. Bu doğru değil. Bizim konuşacaklarımız onların başarılarıdır.

Bakan Soylu: "Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 180 öğrencinin 101 tanesi Boğaziçi ile alakalı değil, 79 tanesi terör örgütü üyesi" — Haber Global (@HaberGlobal) February 2, 2021

​-Bu topraklarda LGBTİ diye bir şey var mıydı? Avrupa'da olabilir. Bu cereyan Avrupa'dan, ABD'den Türkiye'ye pazarlanmaya çalışılan bir cereyandır