Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' mesajı: Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın

Sosyal medya hesabından video yayınlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi'ne bir kayyum rektör atandı. Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler, öğretim üyeleri, eski mezunlar istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor. Ben bu akşam sevgili öğrencilerimize değil onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklı-selim sahibi olmak zorundayız. Sağduyulu hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız. Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin."

Türkiye’nin evlatlarını derhal serbest bırakın! pic.twitter.com/IrOb4k3Y8w — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 2, 2021

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