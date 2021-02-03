İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle dolan 2 barajda kontrollü su tahliyesi yapılıyor

Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yağış nedeniyle barajlardaki son duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Soyer, paylaşımında, afetin sonuçlarını atlatmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak,"Kent tarihinin rekor yağışlarından birini alan İzmir'de Balçova ve Ürkmez barajlarında doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca DSİ suyun kontrollü tahliyesine başladı. Bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Kent tarihinin rekor yağışlarından birini alan İzmir’de Balçova ve Ürkmez barajlarında doluluk yüzde 100’e ulaşınca DSİ suyun kontrollü tahliyesine başladı. Bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ediyorum. — Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 2, 2021

Lale Mahallesi'nde evleri sular altında kalan 10 aileden 21 kişinin belediye sosyal hizmetler ekibi tarafından evlerinden alındığı ve bir otele yerleştirildiği bilgisini veren Soyer, "Evleri oturulacak hale gelinceye kadar misafirimiz olacaklar, her türlü ihtiyaçları karşılanacak. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.