Yavaş, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’yu istifaya davet etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Melih Bulu'ya yazdığı açık mektubu sosyal medya hesabından yayımladı.

Sn. Prof. Dr. @melihbulu'ya açık mektubumdur.



Sizi gerek üniversitede huzuru sağlamak gerekse ülkemizde kutuplaşmayı önlemek adına, makamınızdan istifaya davet ediyorum. pic.twitter.com/lD7MmaASmE — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 2, 2021

"Bir yönetici sorumluluğu ile yazıyorum" sözleriyle başlayan mektubunu sosyal medya hesabından "Sn. Prof. Dr. @melihbulu'ya açık mektubumdur. Sizi gerek üniversitede huzuru sağlamak gerekse ülkemizde kutuplaşmayı önlemek adına, makamınızdan istifaya davet ediyorum" notu ile paylaşan Yavaş'ın mektubu, şu sözlerle sona erdi:

''Boğaziçi kültürünü ‘işi kavgaya götürmeden uzlaşılabilen bir kültür’ olarak tanımlamıştınız. İşte tam fırsatı. İşi daha fazla kavgaya götürmeden, üniversiteyi ‘bilim yuvası’ kimliğine dönüştürmek ve ‘uzlaşı’nın önünü açmak için fedakarlık yapmak size düşüyor.

Tek bir hareketinizle bunu sağlamak elinizde. O koltukta bulunduğunuz her dakika, masum gençlerimizin zarar görmesine, gözümüzden sakındığımız güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmesine sebep oluyorsa, o tek hareketi yapmanız, hem akademisyenlik hem de vatanseverlik görevidir.

Kendinizi ve ülkemizi bu milli görevden mahrum etmeyin ve gecikmeden gereğini yapın. Böylece fedakarlıkla tarih yazmış, yeni bir krizin eşiğindeki ülkemize nefes aldırmış olun.''