Kadıköy'deki protestolarda gözaltına alınanlardan 65'i serbest bırakıldı

İstanbul'da Emek, Barış, Demokrasi güçlerinin çağrısıyla Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için dün Kadıköy'de toplanan gruba müdahale edilmiş; polis biber gazı, gaz kapsülleri ve plastik mermi kullanmıştı.

Gözaltına alınan 94 kişiden 65'inin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Beşiktaş ve Sarıyer'de gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakılırken 29 kişinin işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde toplamda 104 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" bilgisi verilmişti.

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

"Boğaziçi Üniversitesinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan yasadışı gösterilerde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla gözaltına alınan ve dün yapılan savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen; (E.D.A), (A.D.A), (M.H), (U.B.Ç), (V.Ç.A), (H.Y), (H.S), (G.T), (R.D), (R.Ö) ve (A.Ö) isimli şahıslar hakkında, çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince Adli Kontrol (Ev Hapsi) tedbiri uygulanmıştır.

02 Şubat 2021 Salı günü çeşitli grup ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya hesaplarından Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanma çağırıları yaptıkları ve akşam saatlerinde bir grup göstericinin toplandığı tespit edilmiştir.

Meydanda toplananlara; salgın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması çalışmalarına olumsuz tesir edebilecek her türlü toplanmanın, Kadıköy Kaymakamlığınca yasaklandığı bildirilerek dağılmaları istenmiştir.

Yapılan tüm uyarılara rağmen; alandan ayrılmayan ve güvenlik güçlerimize mukavemette bulunan şahıslara müdahale edilmiş, Rıhtım Meydanı’ndan çeşitli cadde ve sokaklara dağılan göstericilerin, bu sırada emniyet araçları ve çevreye zarar verdikleri tespit edilmiştir.

Kadıköy ilçemizde düzenlenen yasadışı toplanmada yakalanan (94) şüphelinin (29)’u hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltı işlemi uygulanırken, (65) şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır.

Bu eyleme katılmak üzere Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerimizde toplanan ve yapılan bütün uyarılara karşı direnerek mukavemette bulunan (11) şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltına alınmış ve haklarında idari yaptırım kararı uygulanarak serbest bırakılmıştır.

Gözaltında bulunan (29) şüphelinin işlemleri devam etmektedir."