Kayıt
09:36 03 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    düğün - koronavirüs

    Düğün salonlarını 'gizli davetli' denetleyecek

    © İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1a/1042727086_0:0:3400:1912_1200x675_80_0_0_c4a7bd117ae47549d65f809e7892e677.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102031043719746-dugun-salonlarini-gizli-davetli-denetleyecek/

    Koronavirüs nedeniyle düğünlerin yasaklanması nedeniyle zor günler geçiren salon işletmecileri, normalleşme sürecine hazırlık aşamasında ISO 9001:2015 belgesi alıp, 'Güvenli Düğün Projesi'ni hayata geçirecek. Normalleşme döneminde yapılacak düğünlerde kurallara uyulmayan salonları 'gizli davetli' denetleyecek.

    Koronavirüs sürecinde düğünlerin yasaklanması nedeniyle zor günler geçiren salon işletmecileri ve organizasyoncular, normalleşmenin başlayacağı döneme yönelik hazırlıklara hız verdi.

    Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay, pandemi döneminde düğün sektörünün büyük zarara uğradığını dile getirdi.

    Sektör temsilcilerinin rezervasyon iptali, kapora iadeleri, kira ödemeleri ve yatırım borçlanması yüzünden 2020 yılında para kazanmadığı gibi borçlarının da birikmesi gibi sorunlarla karşılaştığını anlatan Ay, "2021 yılında aynı sıkıntıları yaşamamak ve belirsizliğin önüne geçmek amacıyla hizmetlerimizin belgelendirilmesi ve halk sağlığının öncelik olması için ISO 9001:2015 kalite belgelendirme sertifikasyon sistemine geçeceğiz. Böylelikle hem halk sağlığının korunması hem de hizmetlerimiz belgelendirilerek düğünlerimiz güvence altına alınacaktır" diye konuştu.

    Düğün sektörü olarak kurumsallaşma amacıyla her gün yeni çalışmalar yaptıklarından bahseden Ay, sendika olarak 'Güvenli Düğün' projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Proje ile hijyen ve halk sağlına yönelik tedbirlerin artacağını vurgulayan Ay, şunları söyledi:

    "Yetkisiz yerlerde yapılan düğünlerin ceremesini pandemi döneminde hep beraber çektik. Sağlık koşulları ve hizmet kriterlerinin yerine getirilmemesinden dolayı ülkemiz bedel ödedi. Bu olayların bir daha yaşanmaması ve düğünlerin virüs yaymayacağını belgelendirmek adına ISO 9001:2015'e başvurumuzu yaptık. Güvenli Düğün Sertifikasyon Projesi'nin bir basamağı olan ISO 9001:2015 sertifikasyonu, düğünlerin güvenle yapılabileceğinin ispatı. Bu uygulama, halkımız için de sunulacak hizmetleri garanti altına alan bir belgelendirme sistemi olacak."

    'ISO 9001 belgeli yerlerde düğün yapın'

    Pandemi süreci sonrasında ve normalleşmenin başlayacağı dönemde evlilik, nişan, sünnet gibi organizasyon planlayanların ISO 9001 belgeli yerlerde düğün yapmaları çağrısında bulunan Ay, "Sendikamızın 1500 üyesi başta olmak üzere Türkiye genelindeki tüm düğün salonu işletmecileri ve organizasyoncuları ISO belgesi için başvuru yapabilecek. Mart ayına kadar tüm düğün salonlarımızda ISO 9001:2015 belgesinin yer almasını planlıyoruz. Normalleşme döneminde yeni uygulamayla salonlarımızda HES kodu sorgulaması yapılacak. Hizmetlerimizde kullanılan pastadan meşrubata, gıdaların laboratuvar tahlil sonuçları olacak. Düzenli personel eğitimleri yapılacak. Eğitimler hijyen, halkla ilişkiler gibi alanlarda yapılacak. İşletmelerde hijyen ve temizlik kuralları günlük uygulanacak ve raporlar hazırlanacak" diye konuştu.

    Sertifika alan işletmelerdeki uygulamaların düzenli kontrolünü sendika olarak gerçekleştireceklerini aktaran Ay, organizasyonlarda 'gizli davetli' sistemini hayata geçireceklerini belirtti. Ay, düğünlere katılacak gizli davetlinin işletme sahibinin haberi olmadan, salonlarda denetim yapacağını söyledi.

    Gizli davetlinin, herhangi bir düğüne misafir gibi katılıp işletme standartlarını denetleyeceğini dile getiren Ay, "Gizli davetli karekod sistemiyle denetimlerini merkeze bildirecek. İşletmelerde uygulanan denetimleri karekod uygulamasıyla vatandaşlar da takip edebilecek. Gizli davetliler 25-35 yaş arası, üniversite mezunu kişilerden seçilecek. Gelin ile damat adayı gibi görünecek çiftler salonu gezip, hizmetler hakkında bilgi alacak. Örnek düğünleri, önceki düğün videolarından izleyebilir. Bir düğüne misafir gibi de katılabilir. Gizli davetli, tespitlerine göre puanlama verecek. Eğer gizli davetli tespitlerinde işletme hakkında olumsuz rapor düzenlerse, ISO 9001 belge iptali gerçekleştirilebilecek" dedi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2020 Yılının Seyahat Fotoğrafçısı Yarışmasının Ana Ödülünü kazanan Rus fotoğrafçı Vladimir Alekseev'in çalışmalarından biri
    2020 yılının en iyi seyahat fotoğrafları belli oldu
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İl-114-300
    İl-114-300 yolcu uçağı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet