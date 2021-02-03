Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde yaralanan asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde yapılan saldırı sonucunda yaralanan bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde, 31 Ocak'ta yapılan silahlı saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde, 31 Ocak 2021 tarihinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, sevk edildiği Hatay Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 02 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.

​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, bakanlığın Twitter hesabından yayımladığı mesajda "Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel; kahraman silah arkadaşımız, bugün şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.