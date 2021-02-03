İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 43'ün üzerine çıktı

İstanbul barajlarındaki su miktarı, yağışlarla birlikte artmaya devam ediyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 43.45'e yükseldi.
Artışta son dönemdeki yağışların ve eriyen karların etkili olduğu belirtiliyor.
2 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 722 bin metreküp— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) February 3, 2021
3 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %43,45 pic.twitter.com/tkBzXML4sm
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