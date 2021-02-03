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    Fuhuş çetesinden kurtarılan Iraklı genç kız

    Fuhuş çetesinden kurtarılan Iraklı genç kız: İşkence yapıp, boğazımı kesmekle tehdit ettiler

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    Konya'da sosyal medyadan tanıştığı S.K. tarafından evlenme vaadiyle kandırılarak, götürüldüğü Bursa ve Yalova'da fuhşa zorlanan Irak uyruklu B.A., polis operasyonuyla kurtarıldı. Serbest bırakılması için babasından da 7 bin dolar istenen B.A., tehdit edildiğini belirterek, "'Dediklerimizi yapmazsan senin boğazını keseriz' diye tehdit ettiler” dedi.

    Irak'tan 6 yıl önce göç eden ailesiyle birlikte Konya'ya yerleşen 22 yaşındaki B.A., çizdiği resimleri paylaştığı sosyal medya aracılığıyla geçen yılın ekim ayında Suriye uyruklu S.K. ile tanışıp, sohbet etmeye başladı.

    Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığı iddiaya göre S.K., B.A.'yı evlenme vaadiyle kandırıp 14 Aralık'ta kaçırarak Bursa'ya götürdü. Burada bir süre tutulduktan sonra Yalova'da yaşayan Irak uyruklu 41 yaşındaki E.Z. isimli kadının yanına bırakılarak B.A., fuhşa zorlandı.

    7 bin dolar istediler

    Bu sırada Konya'da zanaatkar olan baba 47 yaşında A.A.H., polise kayıp başvurusunda bulundu. Aile, kızlarının bulunması için toplu taşıma araçları ve internet üzerinden ilanlar verdi. Bu sırada B.A., babasını aradı. Bir süre sonra aileyi arayan fuhuş çetesi üyeleri, 7 bin dolar fidye istedi. Bu görüşmeler sürerken, polisin düzenlediği operasyonla B.A., kurtarılıp, ailesine teslim edildi.

    ''Baba' demeyince baskı altında olduğunu anladım'

    Kayıp kızını 45 gün boyunca arayan baba A.A.H., B.A.’nın kendisini aradığında 'baba' dememesinden şüphelenip, baskı altında olduğunu anladığını belirtti. Yaşadıkları anlatan A.A.H., şunları söyledi:

    "Kaybolduğundan korktum, belki araba çarptı, diye düşündüm. Aslında ben Irak’tan bir tehdit alıyordum. Kızım bana çok düşkündür. Ağzından baba kelimesi hiç düşmez. Ama o çete üyeleri beni arattırdıklarında kızım bana 'baba' demedi. Bana 'baba' demediği için ben hemen bir problem olduğunu anladım. Tekrar polise ve savcılığa başvurdum. Bir süre sonra kızımı kaçıranlardan biri beni arayıp, kızımı bulmaya yardım edeceğini söyleyerek yardım bahanesiyle 7 bin dolar isteyerek beni Bursa’ya çağırdı. Bursa’ya gittim. Orada polislerle bir araya geldim. Benden 7 bin dolar isteyen kişilerle buluşma ayarladım. Yanımda 7 bin dolar olduğunu söyledim. Buluşma yerinde kızımı bulmaya yardım edecek kişiyle buluştuğumuzda beni Yalova’ya götüreceklerini söylediler. Bu sırada ben polislere mesaj gönderdim. Polisler de hemen otomobili durdurup bu kişiyi yakaladı. Daha sonra da polis operasyonuyla kızım kurtuldu. Kızımı karşımda gördüğümde dünyalar benim olmuştu."

    'Kızım Irak’a giderse namus davası, diye onu hemen öldürürler'

    Hala zaman zaman tehdit telefonları aldığını kaydeden baba A.A.H., "Kızımı kurtardıktan 2 gün sonra bana yine tehdit telefonları geldi. Ben kızımı dışarı nasıl bırakacağım? Kızımın veya bizim başımıza bir şey gelecek, diye çok tedirginiz. Irak’taki aşiretlerin de kızımın kaçırıldığından haberleri var. Kızım Irak’a giderse namus davası, diye onu hemen öldürürler. Devlet yetkililerinden yardım istiyorum. Ailemle birlikte başka bir ülkeye gitmeme yardım etsinler çünkü ben ve ailem çok yorulduk" diye konuştu. 

    'Zindana kapatılmış gibiydim, öleceğimi sandım'

    Fuhuş çetesinin eline düşen B.A. ise 45 gün boyunca yaşadıklarını anlattı. B.A., "Ben resim yapmayı çok seviyorum. Yaptığım resimleri de sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum. İnternet üzerinden bir kişi benimle tanıştı ve kendisine resim çizmemi istedi. Hayatımı değiştireceğini, aileme güzel bir hayat sağlayacağını, bana resim atölyesi kuracağını, aileme ve bana villa alacağını söyleyerek kandırdı, kaçırdı" dedi.

    Şehirler arası seyahat ederken yüzünün peçe ile kapatıldığını ve fuhşa zorlandığını dile getiren B.A., şunları söyledi:

    "Konya’dan Bursa’ya götürdüler. Yolda giderken beni tehdit etti. 'İstediklerimi yapmazsan sözümü dinlemezsen senin boğazını keserim' dedi. Bursa’da beni 3 Arap adama götürdü. Orada beni fuhşa zorladı; ama ben reddettim, çıldırdım. Beni bir bodrum katında beton zemin ve ıslak yatakta yatırıp, karanlık, soğuk bir odaya kapatıp, aç bıraktılar. Zindana kapatılmış gibiydim, öleceğimi sandım. Psikolojim çok bozuldu ve hastalandım. Hep şok içindeydim. Ben kaçırdıklarında ailem sosyal medyada bir video yayınlamış, burada babamın da cep telefonu numarası vardı. Numaradan babama ulaştılar. Bana dediler ki 'Babana iyi olduğunu, evlendiğini çok güzel bir hayat yaşadığını ve beni aramayın' dememi söylediler. Ben o an baskı altındaydım. Telefonla babamı arayıp benimle görüştürdüler. Babamın, benim baskı altında olduğumu anlayacağını biliyordum. Söylediklerime inanmayacağını, beni arayıp bulacağını biliyordum."
    Etiketler:
    Suriyeli, Suriye, Irak, Polis, Fuhuş, Konya
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