Takvim Yayın Yönetmeni Diler'den Boğaziçi yorumu: Öğrencilerin protesto hakkı vardır

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan protestolarla ilgili görüşlerini dile getirdi. Diler, "Öğrencilerin protesto hakkı vardır. Net. Ancak değerlere saygı göstermeleri de bir zorunluluktur. Boğaziçi gibi ülkenin iftihar ettiği üniversiteden bunu beklemek de haktır" dedi.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu rektör olarak ataması sonrası başlayan protestoyu değerlendirdi.

Sözlerinin başında dünyada yaşanan gelişmelerden örnekler veren Diler, "Ancak biz bunlarla değil küçük sorunları dağ haline getirmekle meşgulüz" dedi.

Pek çok ülkede olduğu gibi Türk ekonomisinin de sorunlar barındırdığını, bunda gizlenecek bir şeyin de olmadığını ifade eden Diler, "Çok ülke bu durumda. Ancak biz gelen değişim rüzgarlarını ıskalayıp küçük iç problemleri abartmakla meşgulüz. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler de böyle" ifadesini kullandı.

"Öğrencilerin protesto hakkı vardır. Net. Ancak değerlere saygı göstermeleri de bir zorunluluktur. Boğaziçi gibi ülkenin iftihar ettiği üniversiteden bunu beklemek de haktır" diye yazan Diler, çoğu kişinin yaşananları 'Gezi kalkışması provası olarak' nitelediğini belirterek bu görüşe katılmadığını söyledi.

'İçteki sorunlarla daha fazla vakit kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum'

"Hayır öyle değil. Karşıda bu sorunu kaşımak isteyen akıl varsa asla ve kat'a aynı modeli kullanmaz" görüşünü dile getiren Diler, sözlerini şöyle noktaladı: