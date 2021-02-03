Milli Savunma Bakanı Akar: Önümüzdeki günlerde Almanya ile savunma ve güvenlik konularında somut adımlar atılacak

Milli Savunma Bakanı Akar, "Almanya'yla önümüzdeki günlerde savunma ve güvenlik konularında bazı somut adımlar atılacağını değerlendiriyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Almanya ile önümüzdeki günlerde savunma ve güvenlik konularında bazı somut adımlar atılacağını değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

Akar, Yunanistan ile güven artırıcı önlemler toplantısına ilişkin, "Toplantıların devamı için Yunan komşularımızın Ankara’ya gelmelerini bekliyoruz. Diyaloğu sürdürmek suretiyle Türkiye ve Yunanistan arasındaki problemlere siyasi, barışçıl çözümler bulmayı umut ediyoruz. Bu konuda biz son derece istekliyiz. Bu sorunların çözülmesi için gerekli katkıları sağlamaya hazır olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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