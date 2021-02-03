Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Bulu: Bazıları protesto hakkını çok ileriye götürdü

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, öğrenci ve akademisyenlerin kendisine yönelik protestolarıyla ilgili konuştu. "Bazıları protesto hakkını çok ileriye götürdü" diyen Prof. Bulu, "Öğrenciler başkalarının özgürlüğünü engelleyici tarzda bir duruma girdiler" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, öğrenci ve akademisyenlerin kendisine yönelik protestolarıyla ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'Demokratik eleştiri kültürünü mutlaka korumamız lazım'

Boğaziçili öğrenci ve akademisyenlerin her türlü görüşünün çok kıymetli olduğunu belirten Prof. Bulu, "Boğaziçi'nde demokratik sınırlara uyduğu sürece insanlarınvardır. Rektör olarak buna sonuna kadar izin veren bir rektörüm. Başkalarının haklarını suistimal eden, onları zorlayan noktalara geldiği zaman bunları engellemeye çalışıyorum" ifadesini kullandı.

Prof. Bulu, demokratik eleştiri kültürünün mutlaka korunması gerektiğini, bunun Türkiye için de Boğaziçi Üniversitesi için de çok kıymetli olduğunu söyledi.

"Bazıları protesto hakkını çok ileriye götürdü" diyen Prof. Bulu, devamında "Mesela rektörlük binasının üç kapısı da ablukaya alınarak içeride çalışanların dışarı çıkmaları engellendi fiili olarak" örneğini verdi. Bulu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bununla ilgili uyarılar yapılmasına rağmen, öğrenciler başkalarının özgürlüğünü engelleyici tarzda bir duruma girdiler. Uyarılara rağmen bu abluka kalkmadığı için tedbir almak zorunluluğu doğdu."

Bulu, istifa etmeyi asla düşünmediğini de sözlerine ekledi.