TBMM Başkanı Şentop: Yepyeni bir Siyasi Partiler Kanunu yapmak gerek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Siyasi Partiler Kanunu'nu yeniden ele almak hatta bence yepyeni bir Siyasi Partiler Kanunu yapmak gerekir" açıklamasında bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından başlayan yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce de bir uzlaşma komisyonunun oluştuğunu, kendisinin de AK Parti'yi temsil ettiğini hatırlatan Şentop, "Anayasanın yarısı civarında hükümlerde tam mutabakat sağlanmıştı. 'Anlaştığımız maddeleri geçirelim' çağrısı olmuştu. Böyle bir çağrı heyecan verici. Yeni anayasa, yepyeni. Şu anki anayasada bulunmayan hükümlerden oluşan anayasa anlamına gelmiyor" diye konuştu.

Benimsenen, yerleşmiş hükümlerin bulunduğunu belirten Şentop, şöyle konuştu:

" Önemli olan anayasanın paradigması, Meclis tarafından yapılması . Üzerinden çok zaman geçti. Yeni bir anayasayı tartışmak, müzakere içerisinde olmanın olumlu olacağını düşüneceğim. Daha önceden uzlaşma komisyonu kurulmuştu. Yeni anaysa tartışması bir heyecan verici. Partilerin tutumlarını görmek istiyoruz.

. Üzerinden çok zaman geçti. Yeni bir anayasayı tartışmak, müzakere içerisinde olmanın olumlu olacağını düşüneceğim. Daha önceden uzlaşma komisyonu kurulmuştu. Yeni anaysa tartışması bir heyecan verici. Partilerin tutumlarını görmek istiyoruz. Yeni anayasa demek mevcut anayasadan tamamen farklı demek olmuyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanı partilidir. Başkanlık sistemi ve cumhurbaşkanlığı sistemi aynı anlama geliyor."

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu kararı ile ilgili de konuşan Şentop, "Meclis'e kesin hükmün ortadan kalktığına dair bir karar gelmesi ve bunun Genel Kurulda okutulması gerekir" ifadesini kullandı.

Şentop, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestolarına ilişkin olarak da "Profesyonellerin organize ettiği eylemler olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

'Toplamda yaklaşık 200 milletvekiline aşı yapılması söz konusu olacak'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlayan aşı çalışmalarına da değinen Şentop, "Yeni aşılar da geldi. Muhtemelen bir planlama yapılacak. Toplamda yaklaşık 200 milletvekiline aşı yapılması söz konusu olacak" bilgisini verdi.